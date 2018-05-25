Galatasaray’ın şampiyonluğunda Fatih Terim’le birlikte “Aslan payı”nı alan Abdurrahim Albayrak, yarın yapılacak seçim öncesi HABERTÜRK’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e önemli açıklamalar yaptı.



Albayrak, Dursun Özbek’i eleştirerek “Dursun başkan ‘Tüydüler’ dedi ama tüymediğimizi gösterdik, işte geldik. Galatasaray çok kötü bir 2.5 yıl geçirdi. Personel bile maaşını zamanında almıyordu. Geldik geleli tüm ödemeleri zamanında yaptık. Her önünüze gelene ‘Git dava aç’ dersen iş yürümez. Bir kere beddua alıyorsun! Bu işler acemilerin işi değil. Ehline bırakacaksın. Yönetimlerin içerisinde birkaç dönem pişip tecrübe sahibi olmak lazım. Ben bazı isimler önerdim, onları almadı. Alsa onlar hata yaptırmazdı. Al kardeşini yanına, koca kulübü yönetmeye çalış! Böyle bir şey olmaz” dedi. Albayrak şöyle devam etti:

‘İHANET EDENİ SEVMEM’

“Biz Mustafa Cengiz’le yola çıktık, ihanet edemem... İhanet edenleri de hiç sevmem! Bana yakışan Mustafa başkanla devam etmek. Seçimi kaybedersek de artık yönetimlere girmem. İleride zamanı gelince başkanlığı da düşünüyorum.”



‘TERİM GELİNCE ŞAMPİYONUZ’

“Futbolcuların üzerinde şu güven oluştu. Fatih Terim gelince şampiyon oluyoruz. Abdurrahim Albayrak gelince şampiyon oluyoruz. Bu ikili birleştiği zaman takım zaten şampiyon olur. Şu anda rayına oturmuş bir sistem var. Kongre üyelerinden rica ediyorum. Şu sistem devam etsin... Artık hata şansı yok. Eğer Galatasaray tekrar raydan çıkarsa, o raya bir daha oturamaz. Çünkü 2.5 senede çok büyük bir darbe yedi Galatasaray... Bir darbeye daha gücü yok. Müsaade etmeyelim.”

‘BU MUKAVELENİN HESABINI KİMSE VEREMEZ’

“Geldikten sonra bir sürü çekler, ciddi rakamlar gördük. İlk haftadan nereye düştüğümüzü anlamadık. Son gün Nagatomo’yu almamız için 25.5 milyon TL para lazımdı. Dany ve Chedjou’nun borcu için TFF’ye 5.5 milyon ödedik. Vergi dairesi için de sağ olsun Refik Arkan aradı ve ‘20 milyon borcumuz var. Ödemezsek transfer yapamayız’ dedi. Hemen sıkışık durumlarda kullanmak için sakladığım parayla borcu ödedim. Mustafa Cengiz başkan hakikaten çok uğraştı. Dursun Özbek senet vermiş ama hiçbirini ödememiş. Riva’dan gelen para, bu futbol takımına harcandı ve gitti. 4-5 senelik kontratlar yapılmış, kulübün çekleri verilmiş, o da 1-2 hafta sonra tahsil edilmiş. Bir menajere 1.9 milyon Euro’luk parası peşin ödenmiş! Şimdi mukavelelere bakıyorum ben asla imza atamam. Bunun hesabını kimse veremez!”

‘FATİH ALTAYLI SAYESİNDE GELDİM’

“Mustafa Cengiz’e her türlü yardımda bulunacağımı söylemiştim. Seçime 1 hafta kala Fatih Altaylı beni aradı. 2002’de Mehmet Cansun döneminde beraber çalışmıştık, yakın arkadaşımdır. Kendisi “Bugün ‘Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz’in Sportif A.Ş. listesinde’ şeklinde tweet atıyorum” dedi. ‘Fatih ağabey ne olur yapma çok yoğunum’ dedim. ‘Galatasaray’ın sana ihtiyacı var, kaçamazsın. Beni yalanla o zaman’ dedi. Şimdi ben bunu nasıl yalanlayayım. Orada attığı tweetle fitili ateş- ledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Eğer başarıda payım varsa, sebebi Fatih Altaylı’dır! Bunu açık ve net söylüyorum...”

HAMİT'TEN TELEFON

Albayrak’la konuşurken Hamit Altıntop hal hatır sormak için Albayrak’ı aradı. Eski oyuncularla hala bağı kopmayan Albayrak, “Zannediyorlar ki 5 sene geldi, 5’inde de şampiyonluğu tesadüfen oldu. Ben bütün mesaimi oyunculara veriyorum. İdmanlarda, özel hayatlarında yanlarında oldum. Kolay değil bu” dedi.

‘SOKAKTA ÖZBEK'İ İSTEYENİ BULAMAYIZ’

“Ben Dursun ağabeyin yerinde olsam en azından bir dönem dinlenmeyi tercih ederdim. Çünkü sokağa çıksak, ‘Dursun baş- kandan Allah razı olsun’ deyip, onu isteyen bir adam bile bulamayız. Hırsına ve çevresindekilerin baskısına dayanamayarak girmiştir. Doğal da hakkıdır, ben ona saygı duyarım. Ancak Galatasaray, ‘Ben geldim, ders alıp öğrendim’ yeri değildir. Ders alana kadar Galatasaray’ı batırıyorsunuz!”

‘25-30 MİLYON FAZLA VERİLMİŞ’

“Terim başta olmak üzere benimle birlikte yapılan şu transferler, en az 25-30 milyon Euro aşağıda olurdu. Çok büyük paralar, inanılmaz taahhütler verilmiş. Ayrıca Fatih hoca olmasa, bu takım 4. olurdu.”

‘ZARARI 652 MİLYON TL’

“Seçimi kazanınca Hamza Hamzaoğlu’nu gönderdi. Mustafa hoca, Riekerink ve Tudor geldi. Futbolcular ‘Bir hafta Taffarel, bir hafta Ayhan Akman, bir hafta Orhan Atik’le çalışıyoruz’ diye şikayette bulunuyordu. 2.5 yılda Galatasaray’ın zararı 652 milyon TL. Riva, Florya satıldı, paralar çarçur edildi. Uçaklar indi, kalktı. ‘Bu seçim olmazsa Galatasaray batar’ dedi. Ama sayın Dursun başkan, bak batmadı!”



‘SERMAYE ARTIŞI MORGDAYDI!’

“Sermaye artışında Mustafa Cengiz başkan ve yönetici Yusuf Günay’ın çok büyük payı var. Yoksa olması mümkün değildi. Canlı şahidim. Yaklaşık 900 sayfalık yeni rapor hazırladık ve oraya verdik. Başkan ‘O dosyayı buzdolabına koymuşlar’ demişti. Bence morga koymuşlardı. Ölmüştü o dosya! Onu yeniden hayata geçirdik.”



‘MALİYETLER DÜŞECEK’

“Transfer politikamızı hocanın elindeki geniş listeden yapacağız. Maliyetleri düşüreceğiz. Yoksa bu paralar zor ödenir. Yeni sezonda yeni bir sistemle sahaya çıkacağız. Öyle 1 puan aldı 5 bin dolar, 3 puan aldı 15 bin dolar gibi sistem mi olur! UEFA’dan ne yaptırım gelirse aynen uyacağız.”

‘BEN TERİM'İ BAŞTAN SÖYLEMİŞTİM’

- Dursun Özbek ‘Ben getirdim Fatih hocayı’ diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? - Beşiktaş’a 3-0 kaybettiğimizde ‘Tudor’la bu iş yürümez. Bu taktikle Galatasaray şampiyon olamaz. Galatasaray Başkanı, Fatih Terim’e giderse hocam gelir’ dedim. Biz bunu baştan söyledik zaten... Karabük’ten antrenör alıyorsunuz, 150 bin dolar tazminat verip, gönderirken de 1.5 milyon dolar ödüyorsunuz. Böyle yönetim şekli olmaz. Ofisimde Fatih hocam, Ferguson ve benim fotoğrafımız var. Ona baktığımda hep kıskanırım. Aysal döneminde sene sene sözleşme yapılıyordu. ‘5 sene yapalım’ dedim. Hoca uzun süre kalsa, bu yanlışlar yapılmazdı.



‘DANİ ALVES'İ DE BEN GETİRİYORDUM’

- Özbek, ‘Asamoah’ı getirecektik’ dedi... - Olabilir, ben de benim dönemimde Dani Alves’le anlaşmıştım. Galatasaray’ın sağ beki olacaktı. Belhanda’nın, Feghouli’nin kontratları işte ortada!