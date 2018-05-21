Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, görev yaptığı dönemlerde Galatasaray'ın şampiyonluklar yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim 5 sefer gelip 5 sefer şampiyon olmam önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın şampiyon olması. Galatasaray camiasına 21. şampiyonluğumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok uzun ve stresli bir yoldan geçtik. Son maça kadar ecel terleri döktük. Son maçta da iftar saati geldiğinde su şişesini alıp orucumu açtığım sırada lehimize penaltı çalındı. O an heyecandan içeceğim suyu da yere düşürdüm. Yüce Allah'ım iftar saatinde şampiyon olmamızı takdir etmişti. Şükürler olsun."

Sarı-kırmızılı kulüpte 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkan Mustafa Cengiz'in aday listesinde yer alan Albayrak, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Fatih Terim hocama, yardımcılarına ve bütün futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli başkanım Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Devletime teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma ve Başbakanıma çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da kapılarını çaldığımızda bütün işlerimizi hal ettiler. Mustafa Cengiz başkanımın önderliğinde bütün projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de seçimde listemize oy verilmesini istiyoruz. Çıkacak bütün kararlara da saygım sonsuz. Seçimler gelir geçer önemli olan şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, görevde bulundukları süre içinde önemli işler yaptıklarını aktararak, "Gerçekten çok güzel işler yaptık. Mesela Nagatomo transferini son dakikada zor şartlarda hallettik. Transfer yasağımız vardı. Bir saat içerisinde ciddi bir rakam yatırarak federasyonda tahtamızın açılmasını sağladık. Nagatomo'yu sürenin bitmesine 15 dakika kala transfer ettik. Nagatomo'nun da şampiyonlukta büyük katkısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

SERDAR AZİZ: SONUNA KADAR HAK EDEN BİZDİK

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, şampiyonluğu hak ettiklerini dile getirdi.

Sezonun zor geçtiğini anlatan Serdar Aziz, "Diğer takımları da kutlamak lazım, sonuna kadar mücadele ettiler. Sonuna kadar hak eden bizdik. Çok şükür mutlu sona ulaştık. Şampiyonluğumuzu da doyasıya kutladık. Tabii daha zorlu bir sürece giriyoruz. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'nde olmaktır. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, orada en iyi mücadelemizi vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

ALİ DÜRÜST: AMACIMIZ FUTBOLUN DEĞERİNİ YÜKSELTMEK

Kutlama organizasyonunda Galatasaray'ın kupasını veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst ise şampiyonluk yarışının çekişmeli geçtiğini belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Amacımız bunu sağlayıp futbolun değerini yükseltmek. Bir takım şampiyon olacaktı. Bu sene Galatasaray oldu ve kupasını verdik. Önümüzdeki sene yarış devam edecek. Bu kupayı vermek benim için heyecan vericiydi. Kupayı almak da vermek de güzel."