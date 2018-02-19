Galatasaray'da Sportif A.Ş.’de görevli yönetici Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Buralara gelene kadar verilmeyen yüzlerce penaltımız var. Hep susuyoruz. Aslan bir kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. İnsanlar kükrüyor bir şeyler değişiyor. Ofsaytlardan goller atılıyor! Bize Allah kimsenin hakkını nasip etmesin ama bu insanların bir emeği var. Hakemlere saygım var ama camia ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor” dedi.

HAKEMLİ GÖNDERME!

G.Saray’ın resmi Twitter hesabı maçın sonucunu hakem Halis Özkahya’nın fotoğrafıyla paylaştı.