Haftaya lider giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanından 7-0'lık galibiyetle döndü. Puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. Galatasaray, ilk yarıyı 6-0 önde tamamlarken Bafetimbi Gomis, attığı 4 golle adeta yıldızlaştı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, tarihi galibiyetten dolayı futbolcuları kutladı ve maç sonunda açıklamalar yaptı. Taraftara çağrıda bulunan Albayrak, rekor açıklaması da yaptı.

Albayrak, Karabük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeytin Dalı Operasyonu sırasında şehitleri unutmayan Albayrak, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Allah onlardan -Mehmetciklerimizden- razı olsun. Bugün sahaya çıkabiliyorsak onların sayesindedir. Onların hiçbir zaman kanı yerde kalmayacak. Ülkemiz tek yürek bunların üstesinden gelecektir." dedi.

Kardemir Karabükspor maçıyla ilgili konuşan Albayrak, "Futbolcu kardeşlerimize bu tip maçlardan hepimizin çok korktuğunu söyledik. Çünkü rakibin kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını biliyoruz. Onun için çok rahat oynayacak. Hocamız takımı çok iyi hazırladı. 7-0 gibi net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Artık bu maçı bırakıp Konya maçına hazırlanacağız. Hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray'da bir bahar havası var." diye konuştu.

Fernandao'nun dönüşü ile ilgili ise Albayrak, "Hocamız haklı olarak ona şans verdi. İlerleyen haftalarda ondan yararlanmak istiyoruuz. Değerli bir oyuncumuz. Ona ve diğer futbolcularımıza ihtiyacımız var. Hepsinin alnından öpüyorum. Oynayan ve oynamayan hepsi elinden geleni yapıyorlar. Başkanımız dün İsviçre'deydi. Ayağının tozuyla buraya geldi bize de moral verdi. Hocamızı söylemeye gerek yok. Florya'da yatıyor, Florya'da kalıyor. Onun için Fatih Terim oluyor. Bunları unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Gomis'in rekor kırdığını hatırlatan Abdürrahim Albayrak, "Galatasaray tarihinde iki hafta üst üste 3 gol atan yok. Hatta bu hafta 4 gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz." övgüsünde bulundu.

Konyaspor maçını da yorumlayan Albayrak, "Karabük'te bizi yalnız bırakmayan bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Hem kendi hem de Karabüklü taraftarlar otelimize kadar gelip bize ziyarettte bulundu. Tribünde güzel bir atmosfer vardı. Türkiye bütünlüğünü göstermiştir. Konya maçı için de Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Konya maçında işlerini güçlerini bıraksınlar, maça gelsinler. Konya maçında bir rekor kırmak istiyoruz. Tribünlerin dolması Galatasaraylı oyuncuların hakkı. O tezahüratla coşkuyla beraber inanıyorum ki zor bir maç olacak Konyaspor karşılaşmasından da iyi bir sonuç alacağız." sözleriyle umutlu konuştu.