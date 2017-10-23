Abe, Kuzey Kore ile 'net bir şekilde başa çıkma' sözü verdi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Pazar günü yapılan erken genel seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında Kuzey Kore ile "net bir şekilde başa çıkma" sözü verdi.
Sandık çıkış anketlerine göre,Liberal Demokratlar'ın ( LDP) oluşturduğu koalisyon yaklaşık 312 sandalye kazanarak parlamentoda üçte iki çoğunluğu sağlayacak.
Shinzo Abe, erken seçim kararının nedeni olarak ise ülkenin karşı karşıya olduğu krizler karşısında daha güçlü bir liderlik gereksinimini gösterdi.
Bu krizlerden birinin de Pyongyang'ın artan tehditleri olduğunu söyledi.
Sandık çıkış anketleri, "süper çoğunluğu" sağlayarak, Başbakan Abe'nin pozisyonunu güçlendirme arayışında başarılı olduğunu gösteriyor.
Japonya Başbakanı Abe, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası, ABD işgali altındayken yazılan barışçı anayasasını değiştirmek istiyor.
Abe'nin değiştirmek istediği anayasadaki 9. Madde, savaşı, çatışmaların çözüm aracı olarak kullanmayı tamamen reddediyor,
Ülkedeki ordunun varlığı ise, bu madde nedeniyle, "savunma" amaçlı tanımıyla açıklanıyor.
Shinzo Abe, bu anayasa revizyonu için "olabildiğince çok kişiden destek" arayacağını da açıklayarak şunu söyledi:
"Kampanya sürecinde söz verdiğim gibi, ilk görevim Kuzey Kore konusu ile net bir şekilde başa çıkmak olacak. Bunun için güçlü bir diplomasi şart"
En uzun süre görev yapan başbakan olabilir
Kuzey Kore, Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido Adası çevresine son aylarda iki füze fırlattı.
Seçimden güçlenerek çıkması, Abe'nin gelecek Eylül ayından yapılacak LDP başkanlık seçimlerini de 3. kez kazanmasını büyük ölçüde garantilemesi anlamına geliyor.
2012'den bu yana başbakan olan Abe, bu gerçekleşirse Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmuş olacak.
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