Aberdeen - Hearts maç önü

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Aberdeen ile Hearts, 27 Nisan 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Aberdeen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hearts, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 213 kodlu maçı oynayanlar; Aberdeen galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Hearts galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Aberdeen son haftadaki Hearts müsabasında 2-0 yenildi.

Hearts ise Aberdeen karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Hearts, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hearts, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.