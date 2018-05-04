Aberdeen - Hibernian maçı rakamları

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Aberdeen ile Hibernian, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Aberdeen 3 puanla 1. sırada, Hibernian 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Aberdeen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hibernian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 312. İddaa'da Aberdeen kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Hibernian kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Aberdeen önceki hafta Hearts mücadelesinde 2-0 yenildi.

Hibernian, Ross County karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.