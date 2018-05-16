Abhazya ekonomisi Türk sermayesine kapılarını açıyor

Abhazya’da Türk işadamlarının tarımdan balıkçılığa, ticaretten inşaata kadar birçok alanda faaliyet göstermesinden sonra Abhazya’da Türk yatırımcılar için çalışmalar yapıldı. Abhazya Ulusal Bankası’da Türk sermayesinin Abhazya’da varlığının artmasından sonra çalışmalarını derinleştirerek daha çok Türk yatırımının Abhazya’ya ulaşması için seferberlik ilan etti. Türkiye’de ‘Merkez Bankası’ olarak bilinen, Abhazya’da ‘Ulusal Banka’ olarak nitelendirilen Abhazya Ulusal Bankası, Türk yatırımcılar için doğrudan diyalog kanalları açtı. Abhazya Ulusal Bankası Genel Müdürü Beslan Baratalia, İHA’ya özel yaptığı açıklamada Abhazya Ulusal Bankasını anlatarak, “Abhazya Ulusal Bankası 1991'de kuruldu. Abhazya'da 10 farklı ticari banka mevcut. Abhaz halkına çeşitli bankacılık hizmetleri sunmakta. Rusya'nın Abhazya’yı tanıması ve resmi olarak Abhaz devletinin Rus rublesini kullanmasından dolayı Abhaz bankaları daha çok Rus bankaları ile iletişim halinde. Bankacılık sistemimiz henüz istenilen güçte değil ancak her geçen sene güçlenmekte” dedi.

“Türkçe dil hizmeti başladı”

Abhazya Ulusal Bankası’nın Türkçe hizmet vermeye başladığını duyuran Baratelia, “Türkiye'de yaşayan çok sayıda Abhaz ve burada yaşayan Türk yatırımcılar bulunuyor. Bize gelen talepler neticesinde Ulusal Bankanın web sayfasına Türkçe dil seçeneği ekledik. Şu anda web sayfamız Abhazca, Rusça, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet veriyoruz ve sayfaya ilgi gün geçtikçe ilgi artıyor. Bizimle ilgili haberleri Türkçe alabiliyorlar, aynı zamanda bizimle iletişime geçtiklerinde personelimizle Türkçe hizmet sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ruble - TL takasına destek verebiliriz”

Abhazya’ya gelen Türk yatırımcıların Türk Lirası ile işlem yapamadıklarını anlatan Baratelia, “Resmi olarak Abhazya Ulusal Bankası bireylerle çalışmamakta, devlet ve ticari bankalar ile çalışmaktadır. Ancak ticari bankalarla Türk Lirası’nın Rus Rublesine çevrilmesi konusunda planlar mevcut. Ticari bankaların bu çalışmaları sonlandırmasıyla bu hizmette başlayabilir. Özellikle Türkiye’den gelen yatırımcılar ve turistler için bu hizmet yakında sağlanabilir” diyerek yakında hizmete başlanabileceğini duyurdu.

“Rusya’nın desteğiyle daha da gelişeceğiz”

Abhazya ekonomisinden de bahseden Beslan Baratalia, “Ekonomik durum çok gelişmiş değil, ancak gelişme yolunda. Çok büyük tarım ve turizm kaynaklarımız mevcut. Ümit ediyoruz ki Rusya Federasyonundan gelmekte olan yıllık 10 milyar Rublelik kaynak, Abhaz ekonomisine sosyal projeler, altyapı ve ekonomik gelişme yönünde yardım etmekte ve yakın zamanda Abhazya’nın yakın zamanda daha hızla gelişerek turizm altyapını güçlendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.