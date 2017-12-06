Abide sonuçları 'PISA’ya eksik rapor sunduk'

“TÜRK usulü PISA” olarak da nitelendirilen ABİDE’nin (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) 81 il, 495 ilçe, 1299 okuldan 38 bin 8’inci sınıf öğrencisinin katılımıyla yapılan ilk sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 26.4’ü Matematik, yüzde 17.9’u Fen’de en alt düzeyde çıkmıştı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Bayram Çetin, sonuçları değerlendirdi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, ABİDE sonuçlarının yanlış değerlendirildiğini, PISA’da çıkan olumsuz sonuçların ise bakanlığın eksik tabakalandırmasından kaynaklandığını belirten Çetin, “Biz okul çeşitlerini, cinsiyeti, bölgeyi tabakalandırdık ama başarı seviyesine göre bir tabakalandırma yapmadan rapor gönderdik. Rapor açıklandıktan sonra eksikliği PISA’ya bildirdik, rapora küçük bir not koymakla yetindiler. Bu yıl hatamızı giderdik, gelecek yıl sonuçlar daha adil çıkacak” dedi. Çetin, ABİDE sonuçlarının tüm ülkelerin ortalamasıyla yakın olduğunu, sadece matematik değerlendirmesinde Türkiye’deki öğrencilerin az bir farkla geride olduğunu vurguladı. ABİDE’nin MEB için yol haritası ve eksiklerini gösteren bir tablo ortaya koyduğunu kaydeden Çetin, “ABİDE’de 5 düzey bulunuyor, PISA’da ise 7 düzey var. Yanlış kıyaslama yapılıyor, ortalamamız tüm ülkelerin düzeyiyle aynı” dedi.

ANNENİN EĞİTİMİ ÇOCUĞU ETKİLİYOR

8’inci sınıflar için hazırlanan ABİ-E’nin 4. sınıflar için 2018 bahar aylarında pilot çalışmasının yapılacağını aktaran Çetin, gelecek süreçte lise düzeyinde de değerlendirme yapılacağını ifade etti. ABİDE sonuçlarında 2 ilginç sonuçla karşılaştıklarını anlatan Çetin, “Annenin eğitim düzeyiyle çocuğun başarısı doğru orantılı ancak yüksek lisans yapan annelerin çocuklarında başarı düşüyor. Bunu çocuğa olan ilginin azalmasına bağlıyoruz” dedi. İkinci şaşırtıcı sonucun öğretmen kıdemleriyle alakalı olduğunu kaydeden Çetin, “Türkiye’de kıdemli öğretmenlerin daha başarılı öğrencileri oluyor. Bu sonuç sadece Türkiye’de böyle” diye konuştu.