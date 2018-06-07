AB’li rafineriler İran’dan petrol alımlarını azaltıyor

Gazete Habertürk'ün haberine göre Avrupa’daki rafineriler, İran’dan aldıkları ham petrolü azaltarak ABD’nin yaptırım uyguladığı bu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesinin ihracatının beşte birine kapılarını kapatıyorlar.

Şirket kaynakları ve işlemcilerin verdiği bilgiye göre, her ne kadar Avrupa hükümetleri Washington’u izleyerek Tahran’a yaptırım getirmediyse de, bankalar ile sigorta ve nakliye şirketleri, İran ile ticaret yapmayı zor ve riskli hale getiren Amerikan kısıtlamalarının baskısıyla, İran ile ilişkilerini birer birer koparıyorlar.