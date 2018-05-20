AC Kajaani - Haka maçı rakamları

Finlandiya Ykkönen maçında AC Kajaani ile Haka, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. AC Kajaani 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Haka 4 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi AC Kajaani, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haka, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 469 kodlu maçı oynayanlar; AC Kajaani galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Haka galibiyet oranı 0.00.

AC Kajaani son haftadaki Haka müsabasında 1-2 yenildi.

Haka ise AC Kajaani maçında 1-2 kazandı.

AC Kajaani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. AC Kajaani, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.