Aç kalmak saç uzatıyor!

Brezilyalı bilim insanları fareler üzerinde yaptığı deneyde aç kalmanın saçların uzamasına neden olduğunu duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; araştırmada 6 aylık dönem içerisinde normal besinlerin sadece yüzde 60’ını alan fareler iki kat kilo verirken cilt tabakaları kalınlaştı, tüyleri uzadı.

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