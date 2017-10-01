AC Milan: 0 - AS Roma: 2 (MAÇ SONUCU)

San Siro'da gülen taraf AS Roma oldu...

Maça iki tarafta karşılıklı ataklarla başladı ama ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı. Maçta ilk gol sesi dakikalar 72'yi gösterdiğinde geldi ve Edin Dzeko takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golün 5 dakika sonrasında ise farkı 2'ye çıkaran golü Florenzi kaydetti.

Maçın 80. dakikasında ise milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra maçta başka gol olmadı ve AS Roma deplasmanda AC Milan'ı 2-0 mağlup etti.

AS Roma'da forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise kulübede başladığı maçı kulübede bitirdi ve oyuna dahil olmadı.

AC Milan - AS Roma