Gennaro Gattuso da Milan'ın yarasına merhem olamadı.

AC Milan, San Siro'da konuk ettiği Atalanta'ya Cristante ve Ilicic'in attığı gollerle 2-0 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.

Karşılaşmada Atalanta’ya 3 puanı getiren golleri 32.dakikada Bryan Cristante ile 71.dakikada Josip Ilicic kaydetti. Bu sonucun ardından Atalanta 27 puana ulaşırken, Milan ise haftayı 24 puanla kapattı.

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