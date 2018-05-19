AC Milan - Fiorentina maçı ne zaman?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. AC Milan, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Fiorentina takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. AC Milan 61 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Fiorentina 57 puanda ve 8. sırada. AC Milan, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Fiorentina son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 405 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AC Milan kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Fiorentina sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

AC Milan son hafta oynanan Cagliari maçında 2-1 yenildi.

Fiorentina ise Pescara maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan AC Milan, 20 gol attı ve 15 gol yedi.

Fiorentina ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fiorentina, 26 gol atarken 19 gol yedi.