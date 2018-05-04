AC Milan - Hellas Verona maçı rakamları

İtalya Serie A maçında AC Milan ile Hellas Verona, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi AC Milan 57 puanla 7. sırada, Hellas Verona 25 puanla 19. sırada bulunuyor. AC Milan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hellas Verona, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da AC Milan kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Hellas Verona kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

AC Milan son haftadaki Hellas Verona müsabasında 3-0 kazandı.

Hellas Verona ise AC Milan maçında 3-0 yenildi.

AC Milan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. AC Milan, kendi sahasında 16 gol attı, 14 gol yedi.

Hellas Verona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Hellas Verona, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.