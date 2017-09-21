Seyyah Yardıma Giden Yol Platformu, Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilciliği ve Parazit Bisiklet Grubu üyeleri, “Hayata Dokun” sloganı ile ormandaki aç ve susuz köpeklere yardım ediyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre belirli günlerde bisikletleriyle ormana giden gençler, burada kaplar içerisinde mama ve su bırakıyor. Grup üyeleri aç köpekler için oluşturdukları bu farkındalığa seslerini duyurabildikleri tüm insanları davet ediyor.





Hayata Dokun