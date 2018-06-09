Academia Cantolao - Binacional karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Academia Cantolao, 10 Haziran 2018 Pazar günü Binacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Academia Cantolao 5 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Binacional 7 puanda ve 6. sırada. Academia Cantolao son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Binacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 311 kodlu maçı oynayanlar; Academia Cantolao galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Binacional galibiyet oranı 0.00.

Academia Cantolao önceki hafta Binacional mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Binacional ise Academia Cantolao maçında 0-0 berabere kaldı.

Academia Cantolao, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Binacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Binacional, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.