Academia Cantolao - Universidad San Martin rakamlar

Academia Cantolao ve Universidad San Martin, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Ev sahibi Academia Cantolao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academia Cantolao kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universidad San Martin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Academia Cantolao önceki hafta Sport Rosario mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Universidad San Martin, Sport Huancayo karşılaşmaında 2-3 kazandı.