Academica - Cova Piedade maçı rakamları

Portekiz 2.Lig maçında Academica ile Cova Piedade, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Academica 63 puanla 2. sırada, Cova Piedade 45 puanla 12. sırada bulunuyor. Academica son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cova Piedade, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 336 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academica kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cova Piedade sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Academica son haftadaki Porto II müsabasında 2-1 kazandı.

Cova Piedade, Academica Viseu karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Academica, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 17 gol yedi.

Cova Piedade, dış sahada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cova Piedade 11 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.