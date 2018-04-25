Academica - Porto II maç önü

Academica ve Porto II, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 57 puanlı Academica 5. sırada bulunuyor, Porto II 52 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Academica, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Porto II son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 472. İddaa'da Academica kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Porto II kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academica önceki hafta Porto II mücadelesinde 2-1 kazandı.

Porto II, Academica karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Academica, 27 gol attı ve 17 gol yedi.

Porto II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Porto II, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.