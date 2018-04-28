Academica Viseu - Gil Vicente düellosu

Portekiz 2.Lig maçında Academica Viseu ile Gil Vicente, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Academica Viseu 55 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gil Vicente 35 puanda ve 19. sırada. Ev sahibi Academica Viseu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gil Vicente, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 573 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academica Viseu kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gil Vicente sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Academica Viseu önceki hafta Cova Piedade mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Gil Vicente, Famalicao karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Academica Viseu, evinde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 23 gol yedi.

Gil Vicente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Gil Vicente, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.