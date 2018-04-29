Academica Viseu - Gil Vicente düellosu

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Academica Viseu, 29 Nisan 2018 Pazar günü Gil Vicente takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Academica Viseu 55 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gil Vicente 35 puanda ve 19. sırada. Academica Viseu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gil Vicente, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 573. İddaa'da Academica Viseu kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Gil Vicente kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Academica Viseu önceki hafta Cova Piedade mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Gil Vicente ise Famalicao maçında 0-2 yenildi.

Academica Viseu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Academica Viseu, kendi sahasında 24 gol attı, 23 gol yedi.

Gil Vicente ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gil Vicente, 11 gol atarken 21 gol yedi.