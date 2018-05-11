Academica Viseu - Santa Clara maçı istatistikleri

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Academica Viseu, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Santa Clara takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:15. Academica Viseu 61 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Santa Clara 66 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Academica Viseu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Santa Clara, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 187 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Academica Viseu kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Santa Clara sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Academica Viseu son hafta oynanan Cova Piedade maçında 2-2 berabere kaldı.

Santa Clara ise Portimonense maçında 1-2 yenildi.

Academica Viseu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Academica Viseu, kendi sahasında 25 gol attı, 23 gol yedi.

Santa Clara ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santa Clara, 25 gol atarken 26 gol yedi.