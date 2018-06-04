Onurcan Özcan'ın da içinde bulunduğu tekne dün sabah saatlerinde Şile'de alabora olmuş, genç şarkıcı Onurcan Özcan kaybolmuştu. Onurcan Özcan'ı arama çalışmaları bugün, genç şarkıcının cansız bedenine ulaşılmasıyla sonlandırıldı. Sevenleri sosyla medyada fenomenleşen şarkılarıyla Onurcan Özcan'a ceda ediyor. İşte Onurcan Özcan'ın şarkıları...

ONURCAN ÖZCAN'IN ŞARKILARI

21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla popüler olmuştu. Şarkıları internette milyonlarca kez tıklanan Özcan, son dönemde gençler arasında popüler bir isim haline gelmişti. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

Onurcan Özcan son şarkısı Hırka'yı 1 ay önce Youtube kanalına eklemişti.

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