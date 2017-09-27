Acı yemek hemoroid yapar mı?

Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Fatin Karahaliloğlu, Türkiye'de yetişkin bireylerin yüzde 50'sinde makat hastalıklarının olduğunu söyledi. Toplumda 'acı yediğim için hemoroid oldum' düşüncesinin de son derece yanlış olduğunu da ifade eden Karahaliloğlu, "Mevcut olan hemoroidler acı tarafından rahatsız ediliyor" dedi.
Düzenlenen sağlık seminerinde Büyükşehir Belediye personeline hemoroid hakkında bilgi verildi. Seminerde konuşan Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Fatin Karahaliloğlu, halk arasında basur olarak bilinen hemoroid hastalığına yol açan sebepler, tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.
Türkiye'deki yetişkin bireylerin yüzde 50'sinde makat hastalıkları olduğunu belirten Karahaliloğlu, "Hemoroidler makatın içerisinde büyümüş olan kan süngerleridir. O süngerler büyüyünce belirtiler yapar. En başta kanama, kaşıntı, ağrı gibi nedenler. Bunun sebebi de tuvalette uzun kalma, ıkınma, yanlış diyet, kabızlık bu tür şeylerdir" dedi.
Sıvı tüketimi, posalı gıdalar, tuvalet seanslarının kısa tutulmasıyla başlangıç hemoroidinin önlendiğini belirten Karahaliloğlu, ileri safhalarda ise tek çözümün ameliyat olduğuna vurgu yaptı. Yaş ilerledikçe hemoroid riskinin de arttığını kaydeden Karahaliloğlu, "Vücudun esneklik kaybı oluyor, esneklik kaybına bağlı olarak dokuların şişmesi ve dışarıya doğru çıkması. Ani çıkan bir hastalık değil, zaman içerisinde ilerleyen bir hastalık. Özellikle tuvalet seansları uzun tutulduğunda sıkıntılar olabiliyor. Bundan uzak durulmalı, medikal tedavi olarak ise fitil veya merhem kullanılabilir" diye konuştu.
Toplumda 'acı yediğim için hemoroid oldum' düşüncesinin de son derece yanlış olduğunu da ifade eden Karahaliloğlu, "'Acı yediğim için bu oluştu' derler. Halbuki öyle değil. Mevcut olan hemoroidler acı tarafından rahatsız ediliyor. Ama insanlar 'ben bunu yedim de oldu' düşüncesine kapılıyor" dedi.
İlerleyen hemoroidde dışkılama ve gaz kaçırma gibi problemlerin de meydana geldiğini ifade eden Karahaliloğlu, ameliyat sonrası kişinin hemoroide yol açacak faktörleri tekrarlaması halinde ise hastalığın da tekrarlama riskinin olduğunu belirtti. Karahaliloğlu, kabızlık ve ishalin de hemoroide neden olan faktörler arasında olduğunu sözlerine ekledi.
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