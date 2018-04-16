Erzurum'da, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alınan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz tutuklandı, Ağrı'nın Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre; Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca açığa alınan Yılmaz ile Çiğil'e başsavcılığın talimatıyla gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Vali Yardımcısı Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı, Kaymakam Çiğil'in ise adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER