İzmir Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Fatih Uğur K., 2.5 ay önce FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Yüzbaşı Fatih Uğur K., önceki gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binanın önüne gitti. İddiaya göre askerlik şubesinde nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Fatih Uğur K., başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Fatih Uğur K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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