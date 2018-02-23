En çok Vartolu ile bir araya gelinmek isteniyor

Ünlülerle tanışma gibi etkinlikleri açık artırmayla satışa sunup gelirin yüzde 80’ini STK’lara bağışlayan ‘Sensin O’ sitesinde en çok bir araya gelinmek istenen ünlü Vartolu oldu.

KIVANÇ’LA FOTOĞRAF 1600 TL

HT Magazin'in haberine göre, yeni nesil sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen ‘Sensin O’ sitesinde ünlülerle etkinlikler açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. En yüksek teklifi verenin etkinliğe katılma hakkı elde ettiği organizasyonda geçen hafta bir aile, ‘Hadi Be Oğlum’un galasında Kıvanç Tatlıtuğ ile tanışıp fotoğraf çektirmek için 1600 TL ödedi.

1280 TL UNICEF’E BAĞIŞLANDI

Gelirin yüzde 80’i (1280 TL) oyuncunun isteği üzerine UNICEF’e bağışlandı. Ünlü isimlerle hayranlarını buluşturan siteyi Vartolu hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu ortaya çıktı. Türkiye’den ve Ortadoğu’dan gelen talepler üzerine yetkililer Vartolu’yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil’li bir açık artırma için kolları sıvadı.

Siteye yapılan başvurularda en çok biraraya gelinmek istenen ünlü Erkan Kolçak Köstendil oldu. Yoğun talep üzerine harekete geçen yetkililer önümüzdeki günlerde ünlü oyuncuya teklif götürecek.

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