Açık artırmada 249 milyon liralık satış yaptı

TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL’in üstlendiği açık artırmada; Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz’da yer alan Nef ticari üniteleri satışa sunuldu. 1000’in üzerinde yatırımcının katıldığı açık artırmada kıyasıya bir rekabet yaşandı.

Açık arttırmayı değerlendiren Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik “İlk defa düzenlediğimiz açık artırmada 1000’i aşan katılımcı olması bizi çok mutlu etti. Satışa çıkan mağazaların yarısı 2 milyon TL’nin üzerinde satıldı. Peşin fiyatları 10 milyon TL’yi aşan mağaza satışları gerçekleşti” diye konuştu.

İnternet ortamından katılan yatırımcıların da alım yaptığı ve ara birleştirme (interconnect) ve toplu alımların yaşandığı açık artırma süreci, gayrimenkul tarihinde katılımcı sayısı ve profili ile “gayrimenkul sektöründe yapılan ilk özel açık artırma” oldu.

Saat 14.00’de başlayıp 22.30’a kadar 9 saat süren açık artırmada hazır bulunan noter tarafından tüm sonuçlar tasdiklendi.

“Ekonomimize duyulan güveni bir kez daha gösterdik”

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, “Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de sektörümüzde yeniliklerin kaynağı olmaya ve müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz.”