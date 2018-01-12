Açık Öğretim 2. dönem kayıtları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 2. dönem kayıt yenileme tarihini merak ederken, işlemlerin nasıl yapılacağını da araştırıyor. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2018 AÖL kayıt işlemleri hakkında tüm detaylar...

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 eğitim öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme 8-23 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacak. Mazeretli kayıt yenileme ise 24-26 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme işlemlerini öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler yapabilecek. Kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler 2. dönem sınavına katılamayacak.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti ; 30 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “ MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) ÖNEMLİ NOT: (Şuan ki bankamatiklerde ve in ternet bankacılığı üzerindeki sınav ücreti ibaresi “AÇIK ÖĞRETİM LİSELE 2018/2 İLK.KAYIT - KAYIT YEN.ÜCR.” şeklindedir.)

Kayıt yenileme sınav bedeli nin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

2. DÖNEM DERS SEÇME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Ders seçme işlemi en geç 26 Ocak 2018 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar yapılacaktır. Ders seçme işlemi sistemde,“Ders Seçme ve Kayıt Yenileme İşlemleri ” menüsü altında yer alan “Ders Seçme İşlemi“ seçeneğinden yapılır. Ders seçme işleminin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklama resmî web sitemizde yer almaktadır.

Süresi içerisinde ders seçme işlemini yapmayan/yapamayan öğrencilerin ders seçme işlemleri sistem tarafından yapılır. Öğrenciler seçilen derslerden sınava girmek zorundadır.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

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