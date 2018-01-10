Edinilen bilgiye göre Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulan Sezgin D.’nin (42) kullandığı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu.

Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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