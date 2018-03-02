Çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin son zamanlarda en sık rastladığı sorunun başında açıklanamayan infertilite (kısırlık) olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadide Korkut, infertilitenin (kısırlık) bir çiftin düzenli cinsel aralıklarla birlikte olmasına rağmen bir yıl boyunca gebe kalamaması durumu olarak tanımladı.
Bu durumda her iki tarafında bütün araştırmalarının yapılmasının ve infertilite nedeninin incelenerek kişiye göre tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti; “Hiç çocuk sahibi olmayan ve bir yıldır çocuk sahibi olamayan: primer infertilite, bir çocuğu olan ancak ikinci çocuğa sahip olamamak: sekonder infertilite olarak ayrılır. Bunların nedenleri çok farklı ve fazladır. İnfertilitede çiftlerin ikisinin de önemli ölçüde katkısı vardır. Genelde özet olarak yüzde 50 kadına, yüzde 50 erkeğe ait nedenlerden kaynaklanır” dedi. Bunların içinde tıbbın tam açıklayamadığı bugünkü gelişmelere göre araştırılan genetik, imminolojik hormonal ve yapısal problemler de vardır.
20-30 YAŞLARINDA ERKEN MENOPOZA GİRME ORANI ARTTI
Hormonal dengesizliklerin arttığının altını çizen Op. Dr. Nadide Korkut, “Son zamanlarda 20-30 yaşlarındaki bireylerde bile erken menopoza girme oranı arttı, sperm kaliteleri hem sayı hem yapı olarak bozuldu. İlerleyen teknolojiyle beraber hücreler zarar görebiliyor, toksik ya da kimyasal maddeler ile durum ortaya çıkabiliyor. Bu maddeler spermlere, yumurtalıklara zarar verebiliyor. Bütün dünyada bu böyle. Buna karşılık erken yaşta ergenlik dönemi başlıyor, üreme hücrelerinde bozulma görülünce insanlık kendini korumaya alıyor. Burada da sağlıklı yaşam önem kazanıyor. İnsanlar kimyasal maddelerden, radyasyondan, GDO’lu ürünlerden kendini arındırmalıdır. Doğal yaşama ve stresi iyi yönetmeye dikkat edilmelidir.
Hamile kalmayı düşünen kişiler hatta sağlıklı olmak isteyen, yumurta hücrelerini korumak isteyen bireyler sağlıklı yaşama dikkat etmeli, stresle baş etmeyi bilmelidir. Ayrıca bazı durumlarda ve bazı hastalıklarda sperm ve yumurta hücreleri yeni teknolojilerle dondurularak saklanabilir. İnsanlar vücudunu sevmeli ve onu korumalıdır. İçki sigara gibi zararlı maddelerden uzak durmak gerekir. Sigara kullanımının erken menopozun nedenlerinden biri olduğu bilinmektedir. Spor yaparak toksinlerin atılması sağlanmalıdır. Hayata olumlu yaklaşmak, yiyeceklerin doğalını tüketmek, stresten, kötü alışkanlıklardan uzak durmak, bir takım olumlu düşüncelerle ruhen kendimizi temiz tutmak ve bedenen temiz tutmak bir de düzenli olarak spor yapmak immün sistemini güçlendirir.
6 AYDA BİR YUMURTLAMA KONTROLÜ ÖNEMLİ!
Kemik sağlığını korumak, yumurtlamayı kontrol etmek ve kanserden korunmak amacıyla her bireyin 6 ayda bir kontrole gitmesi çok önemlidir. Muayene ve USG’lerde durağan yumurta (antral oosit) sayımı önemlidir. Adetin 2. 3. günü yapılan kan testleri ile hormanlar bakılmalıdır. Adette ufak bir bozukluk 21 günden daha sık ya da 35 günden daha seyrek olması birden bire sivilcelenme, kıllanma, vb. bunlar yumurtlama bozukluğu olduğunu gösteren belirtilerdir. Bu belirtiler dikkate alınmalıdır ve göz ardı edilmemelidir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.