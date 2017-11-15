Açıköğretim lisesi sınav tarihleri ne zaman? (AÖL 2017)

Merakla beklenen 2017-2018 Açıköğretim Lise sınav tarihleri belli oldu. Binlerce Açıköğretim lisesi öğrencileri sınav tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başladılar. İşte Açıköğretim lisesi (AÖL) sınav tarihleri.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.

AÖL öğrencilerinin 1. Dönem ders seçimlerini 26.10.2017 tarihi saat 18:00’a kadar yapabilecekleri açıklandı. Ders seçimlerini yapamayan öğrencilerin ise dersleri, otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır. AÖL 1. Dönem için yeni kayıt yapan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır.

AÖL SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

SINAV GÜNÜ ADAYLARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKENLER

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNE ÖZEL MOBİL UYGULAMA

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de takvim bulunmaktadır.

Açıköğretim Lisesi

AÖL

Açıköğretim lisesi sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri