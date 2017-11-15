Açıköğretim lisesi sınav tarihleri ne zaman? (AÖL 2017)

Merakla beklenen 2017-2018 Açıköğretim Lise sınav tarihleri belli oldu. Binlerce Açıköğretim lisesi öğrencileri sınav tarihlerini öğrenerek hazırlıklara başladılar. İşte Açıköğretim lisesi (AÖL) sınav tarihleri.
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem 9-10 Aralık tarihinde yapılacak olan sınava girecek olan öğrenciler sınav giriş belgelerini, öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek alabilirler.
AÖL öğrencilerinin 1. Dönem ders seçimlerini 26.10.2017 tarihi saat 18:00’a kadar yapabilecekleri açıklandı. Ders seçimlerini yapamayan öğrencilerin ise dersleri, otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır. AÖL 1. Dönem için yeni kayıt yapan öğrenciler ders seçimi yapmayacaklardır, ders seçimleri otomatik olarak merkez tarafından atanacaktır.
Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.
Sınavlarda;
Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.
Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrenciler;
Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de takvim bulunmaktadır.
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