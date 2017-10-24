Açıköğretim sınavları için bekleyiş başladı

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci, bir yandan da AÖF vize tarihlerini araştırmaya başladı. Sınavları bekleyen binlerce öğrenci, "AÖF vize tarihleri" aramasını yapıyor. İşte açıköğretim sınav tarihleri ve detaylar...

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci, yapılacak olan ilk vize sınavları için tarihleri araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "AÖF sınav tarihleri" ve "açıköğretim sınavları ne zaman?" diye arayan öğrenciler, sınavları heyecanla bekliyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan AÖF sınav takvimine göre, ara sınavlar 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak ve binlerce açıköğretim öğrencisi sınava katılım sağlayacak.

Öte yandan final sınavları için sınav merkezi tercihleri de 27 Kasım'da gerçekleştirilecek ve AÖF öğrencileri uygulanacak final sınavları öncesinde sınav merkezi tercihini yapmış olacak.

Açıköğretim (AÖF) final sınavları ise 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirecek ve öğrencilerin dönem sonu notunu belirlemede büyük rol oynayacak.

Açıköğretim sınavları

aöf

AÖF sınav tarihleri

AÖF vize tarihi

AÖF sınavları ne zaman