''Acil organ nakline ihtiyaç var''

Naim Süleymanoğlu'nu eski sağlığına döndürmek için doktorlar yoğun mesaide...
Daha önce hastanelerinde tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Güneş, “iki gün önce kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla, bilinci kapalı bir şekilde geldi, yoğun bakıma aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanımız, Spor Bakanımız bizi sürekli arıyor, bilgi istiyor. Sabah saatlerinde kısmen şuuru açıldı. Sorulan sorulara cevap veriyor. Nerede olduğunu biliyor. Bu bizim için sevindirici” diye konuştu.
50 yaşındaki Süleymanoğlu’nun kronik karaciğer yetmezliği sorunuyla mücadele ettiğini vurgulayan Başhekim, ''Bu uzun bir tedavi süreci. idrar çıkışı şu an mevcut. Bizim için bu önemli. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozulma var ama böbrek fonksiyonları eklenilmedi. Solunumsal destek almıyor. Kronik enzim yüksekliği sürüyor. Yoğun bakım tedavi sürecimiz devam ediyor. Eğer organ nakli gerekiyorsa, bununla ilgili ön çalışmalarımızı başlattık. Donör önemli ama hastanın genel durumu da önemli. Çünkü bu bir organ yetmezliğidir, hastanın genel durumunun stabil olması, düzelmesi gerekiyor.” dedi.
''SADECE DOKTORU KONUŞACAK''
Naim Süleymanoğlu’nun sağlık durumunu öğrenmek için telefonla ulaştığımız kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, kardeşinin “Zaten yaşımı doldurdum, ölürsem ölürüm” gibi sözler sarf etmediğini söyledi. Muharrem Süleymanoğlu, “Bunları biz de şaşkınlıkla takip ediyoruz. Artık sadece doktoru açıklama yapacak. Aile olarak artık konuşmayacağız” dedi.
''ACİL ORGAN NAKLİNE İHTİYAÇ VAR''
Efsane sporcuyu 1996’daki olimpiyatlarda birlikte şampiyon olduğu güreşçi Mahmut Demir de ziyaret etti. Demir, “Biz şampiyonları ayakta görmeye alışkınız, yatakta değil. Kendisini iyi gördüm. Bir an evvel acilen organ nakline ihtiyacı var. Devlet büyüklerimizin de daha iyi imkan sağlarlarsa tez zamanda sağlığına kavuşup aramıza döneceğini düşünüyorum. Bilinci yeni yeni açılıyor. Burada niye olduğumuzu, dışarıda kimlerin olduğunu sordu. ‘Bütün millet dua ediyor, herkes burada’ diye söyledim. Moralini iyi gördüm” ifadelerini kullandı.
- Naim Süleymanoğlu
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