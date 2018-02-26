Manisa'nın Soma ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi H.T.'yi acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş edarak ağır yaraladı. H.T, ayrı hastanede tedaviye alınırken, Dr. L.A. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil Servis'te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan H.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen H.T'ye peşpeşe 3 el ateş etti.

AĞIR YARALANDI

H.T., bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Durumu ağır olan H.T., aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.'yı gözaltına aldı.

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