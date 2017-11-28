Acımasız aşık Meryem Uzerli

HT Magazin’de yer alan habere göre, Meryem Uzerli filmde, Çetin’e (Özcan Deniz) beslediği aşkın bedelini Ece’den (Aslı Enver) çıkarmaya hazır olan Sara adında tutkulu bir âşığı canlandırıyor.

Güzel oyuncu can verdiği karakter ve imza attığı aksiyon sahneleriyle hayranlarını ters köşeye yatıracak.

