Havalar soğuyor... “Kar gelecek” haberlerini duymaya başladık. Aklımıza ilk gelen şey salep, boza, sıcak çikolata... Ne olurdu yani bunları tüketmek serbest olsa? Öyle değil mi? Sabah uyansak, kar başlamış olsa, evde güzel bir kahvaltı, öğleden sonra kitap eşliğinde kahve ve kek, akşama da battaniye altında patlamış mısırla film keyfi... Ertesi sabah da tartıda 1 kilo eksilmişiz mesela... Tam bir rüya!

2 Seçeneğiniz var

HT magazin'den Güneş Aksüs'ün haberine göre, 2 seçenek var. Eğer bu keyfi yapacaksanız, kahvaltıdan sonra en az 1 saat evde yürüyüş bandına çıkacaksınız veya spor salonuna gidip soğuk olmayan bir ortamda spor yapıp evinize döneceksiniz. Ya da bu kış bu evde kek, kurabiye pişmeyecek. Hangisi daha iyi? Hepsinden biraz biraz olsa? Hareket ettiğiniz sürece çok sıkıntı olmayacağını biliyoruz ama çözümü bilsek de bize engel olan bir gerçek daha var: Aç olmak! Peki neden açız? Gerçekten aç mıyız? Yoksa psikolojik mi? Aç olduğunuzu havalar soğudukça daha çok hissedebilirsiniz. “Soğukta daha çok yemek istiyorum” diyen kaç kişi var? Çok olduğunu biliyorum. Peki ne yapmak lazım?

Tokluk hissi için

Susama hissi ile açlık hissinin birbirine karıştığını biliyor muydunuz? Açlık hissettiğinizde o gün kaç bardak su içtiğinizi düşünün. Eğer 1 litrenin altında su içtiyseniz o gün doymayabilir, sürekli mutfakta gezinebilirsiniz. İşte bu sebeple, acıktığınızda önce 1-2 bardak su için ve bekleyin. Ve her yemekten önce, aralarda yine 1’er bardak su için. Toplamda kadınlar için günde 2 litre erkekler için 3 litre su içmekte fayda var. Tokluk hissi açısından su içmeden işiniz zor.

Duygusal açlık

“Canım sıkkın... Gidip gidip bir şeyler atıştırıyorum” diyor Aysel ve ekliyor: “Stresli bir hayatım var ve yemeden mutlu olamıyorum. Aç gibi hissediyorum ama aç olmadığımı biliyorum. Yedikçe de gereksiz yediğim için üzülüyorum, sıkılıyorum ve mutsuzum.” Aysel’in dediklerini siz de yaşıyor musunuz?

Necdet Bey de dertli dertli anlatıyor: “Ne zaman bir toplantıya hazırlansam, öncesinde ve sonrasında o kadar stresli oluyorum ki ne yediğimin farkında bile olmuyorum. Tok da olsam kendimi yemekte buluyorum. Masadaki tüm kurabiyeleri bitiriyorum. Gece boyunca evdeki tüm kuruyemişleri yiyorum. Bunun açlıkla ilgisi yok.”

Bu sorunların altında yatan büyük sebep elbette stres. Ama yine de emin olmak için bir endokrin uzmanına danışın. Yaşadığınız, açlık hissi olmadan yeme ataklarının sebebini öğrenmeye çalışın. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer hormonal bir sorun gibi durmuyorsa, ensülin direnci yoksa, duygusal ve psikolojik açlık yaşıyorsunuz demektir. Stresli durumlarda bu artar. Demek ki sonraki randevular psikiyatr, psikolog ve diyetisyenle olacak. Yoksa bu stres ve bu yeme şekliyle çok ciddi problemler karşınıza gelebilir.