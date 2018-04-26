ACSMU Poli Iaşi - Astra Ploiesti sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında ACSMU Poli Iaşi ile Astra Ploiesti, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi ACSMU Poli Iaşi 21 puanla 6. sırada, Astra Ploiesti 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Astra Ploiesti son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar ACSMU Poli Iaşi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Astra Ploiesti sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

ACSMU Poli Iaşi son haftadaki Viitorul Constanta müsabasında 0-1 yenildi.

Astra Ploiesti ise Dinamo Bucuresti maçında 2-0 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 1 gol atarken 2 gol yedi.