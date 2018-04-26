ACSMU Poli Iaşi - Astra Ploiesti sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında ACSMU Poli Iaşi ile Astra Ploiesti, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 21 puanlı ACSMU Poli Iaşi 6. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 26 puana sahip ve 5. sırada. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Astra Ploiesti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Astra Ploiesti galibiyet oranı 2.50.

ACSMU Poli Iaşi önceki hafta Viitorul Constanta mücadelesinde 0-1 yenildi.

Astra Ploiesti ise Dinamo Bucuresti maçında 2-0 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Astra Ploiesti, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Astra Ploiesti 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.