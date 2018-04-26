ACSMU Poli Iaşi - Astra Ploiesti sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında ACSMU Poli Iaşi ile Astra Ploiesti, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. ACSMU Poli Iaşi 21 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Astra Ploiesti 26 puanda ve 5. sırada. ACSMU Poli Iaşi son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Astra Ploiesti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da ACSMU Poli Iaşi kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Astra Ploiesti kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

ACSMU Poli Iaşi son hafta oynanan Viitorul Constanta maçında 0-1 yenildi.

Astra Ploiesti, Dinamo Bucuresti karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan ACSMU Poli Iaşi, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Astra Ploiesti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Astra Ploiesti, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.