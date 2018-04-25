ACSMU Poli Iaşi - Astra Ploiesti sahaya çıkıyor

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. ACSMU Poli Iaşi, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Astra Ploiesti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi ACSMU Poli Iaşi 21 puanla 6. sırada, Astra Ploiesti 26 puanla 5. sırada bulunuyor. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Astra Ploiesti, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Astra Ploiesti galibiyet oranı 0.00.

ACSMU Poli Iaşi son haftadaki Viitorul Constanta müsabasında 0-1 yenildi.

Astra Ploiesti, Dinamo Bucuresti karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan ACSMU Poli Iaşi, 1 gol attı ve 3 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 1 gol atarken 2 gol yedi.