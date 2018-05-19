ACSMU Poli Iaşi - CS U Craiova karşılaşma önü

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında ACSMU Poli Iaşi ile CS U Craiova, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. 24 puanlı ACSMU Poli Iaşi 6. sırada bulunuyor, CS U Craiova 35 puana sahip ve 4. sırada. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CS U Craiova, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 3.50, beraberlik oranı 3.10, CS U Craiova galibiyet oranı 1.70.

ACSMU Poli Iaşi önceki hafta Steaua Bucuresti mücadelesinde 1-0 kazandı.

CS U Craiova ise Juventus Bucureşti karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan ACSMU Poli Iaşi, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

CS U Craiova, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. CS U Craiova, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.