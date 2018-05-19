ACSMU Poli Iaşi - CS U Craiova maç önü

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. ACSMU Poli Iaşi, 20 Mayıs 2018 Pazar günü CS U Craiova takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:45. Maç öncesi ACSMU Poli Iaşi 24 puanla 6. sırada, CS U Craiova 35 puanla 4. sırada bulunuyor. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. CS U Craiova, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da ACSMU Poli Iaşi kazanır 3.50, berabere biter 3.10, CS U Craiova kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

ACSMU Poli Iaşi son haftadaki Steaua Bucuresti müsabasında 1-0 kazandı.

CS U Craiova ise Juventus Bucureşti maçında 3-1 kazandı.

ACSMU Poli Iaşi, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

CS U Craiova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CS U Craiova, 0 gol atarken 4 gol yedi.