ACSMU Poli Iaşi - Steaua Bucuresti düellosu

Romanya 1.Lig Şampiyonluk Turu maçında ACSMU Poli Iaşi ile Steaua Bucuresti, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi ACSMU Poli Iaşi 21 puanla 6. sırada, Steaua Bucuresti 43 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Steaua Bucuresti, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 635 kodlu maçı oynayanlar; ACSMU Poli Iaşi galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Steaua Bucuresti galibiyet oranı 1.35.

ACSMU Poli Iaşi son hafta oynanan Steaua Bucuresti maçında 1-0 kazandı.

Steaua Bucuresti, ACSMU Poli Iaşi karşılaşmaında 1-0 yenildi.

ACSMU Poli Iaşi, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 6 gol yedi.

Steaua Bucuresti, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Steaua Bucuresti, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.