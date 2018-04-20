2003'ten bu yana Activision'ın en popüler oyun serilerinden Call of Duty'nin geleceği merak konusu. Şimdiye dek bütün platformlarda toplamda 14 farklı oyunla kullanıcıların karşısına çıkan Call of Duty serisinin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında tartışmalı bir süreç yaşanıyor.

İddialara göre baş yapımcı Activision, şimdiye dek pek çok senaryo ve oyun moduyla kullanıcıların karşısına çıkan seri için, gelecekte ne tür hamleler yapması gerektiğini belirleyebilmiş değil. Kendini tekrar ettiği için pek çok oyuncunun seriden uzaklaştığı düşünülürse, yapımcıların dikkat çekici bir hikaye ve yeni oyun modu fikirlerine ihtiyacı var gibi.

Call of Duty: Black Ops 4'te hikaye modu bulunmayacak!

Serinin 15. oyunu olacak olan Call of Duty: Black Ops 4 hakkında bugün ortaya çıkan iddialara göre hikaye modu bulunmayacak. Tamamen çoklu oyuncu seçeneklerine odaklanılacağı belirtilen oyunda, son dönemin popüler oyun modu Battle Royale benzeri bir modun da bulunacağı söyleniyor.

17 Mayıs'ta detaylı şekilde açıklanacak olan Call of Duty: Black Ops 4'ün hikaye modu söylendiği gibi olmazsa, yapımın yol haritası bambaşka bir noktaya doğru ilerleyebilir. Online modlar ve oyun içi satın almalar gibi seçenekler, pek çok yapım şirketinin oyunları için tercih ettiği bir yöntem. Call of Duty serisinin hikayesiz nasıl olabileceği ise ciddi bir soru işareti. Zira şimdiye dek hep film gibi hikayeleriyle kalpleri çalan seri için, yapımcılar gelecekte hangi hikayeleri sunacak, hatta hikaye modu sunacak mı gibi sorular tartışılıyor.