2003'ten bu yana Activision'ın en popüler oyun serilerinden Call of Duty'nin geleceği merak konusu. Şimdiye dek bütün platformlarda toplamda 14 farklı oyunla kullanıcıların karşısına çıkan Call of Duty serisinin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında tartışmalı bir süreç yaşanıyor.
İddialara göre baş yapımcı Activision, şimdiye dek pek çok senaryo ve oyun moduyla kullanıcıların karşısına çıkan seri için, gelecekte ne tür hamleler yapması gerektiğini belirleyebilmiş değil. Kendini tekrar ettiği için pek çok oyuncunun seriden uzaklaştığı düşünülürse, yapımcıların dikkat çekici bir hikaye ve yeni oyun modu fikirlerine ihtiyacı var gibi.
Call of Duty: Black Ops 4'te hikaye modu bulunmayacak!
Serinin 15. oyunu olacak olan Call of Duty: Black Ops 4 hakkında bugün ortaya çıkan iddialara göre hikaye modu bulunmayacak. Tamamen çoklu oyuncu seçeneklerine odaklanılacağı belirtilen oyunda, son dönemin popüler oyun modu Battle Royale benzeri bir modun da bulunacağı söyleniyor.
17 Mayıs'ta detaylı şekilde açıklanacak olan Call of Duty: Black Ops 4'ün hikaye modu söylendiği gibi olmazsa, yapımın yol haritası bambaşka bir noktaya doğru ilerleyebilir. Online modlar ve oyun içi satın almalar gibi seçenekler, pek çok yapım şirketinin oyunları için tercih ettiği bir yöntem. Call of Duty serisinin hikayesiz nasıl olabileceği ise ciddi bir soru işareti. Zira şimdiye dek hep film gibi hikayeleriyle kalpleri çalan seri için, yapımcılar gelecekte hangi hikayeleri sunacak, hatta hikaye modu sunacak mı gibi sorular tartışılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.