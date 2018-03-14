Survivor'a 4 yeni yarışmacı geliyor! All Star ve Gönüllüler takımlarına gelecek olan yarışmacıları, Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden duyurdu. İşte Survivor'a katılacak yeni yarışmacılar ve detaylar...

SURVİVOR'A 4 YENİ YARIŞMACI

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Survivor'da eleme ve ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyunlarında All Star takımı ve Gönüllüler takımı da kazandı ve iki takım birer ödül almış oldu.

Öte yandan Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS oylamasında All Star takımında adaya veda eden isim Nihat Doğan oldu.

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Survivor'a Mustafa Kemal Kurt, Batuhan Buğra Eruygun, Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu'nun katıldığını açıkladı.

Survivor'da Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen All Star takımında, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun da Gönüllüler takımında mücadele edecek.

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