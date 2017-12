Adalar'da atlarda görülen ruam hastalığı nedeniyle karantina! Belediye Başkanı'ndan açıklama

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, atlarda görüldüğü ifade edilen ruam hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin açıklamada bulundu.



RUAM HASTALIĞI ATLARDA GÖRÜLÜYOR VE HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇİYOR



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Aytaç, atlarda görülen ve hayvandan insanlara geçen ruam hastalığı nedeniyle Adalar’da zaman zaman karantina uygulamasına başvurulduğunu söyledi.



"GEÇMİŞ YILLARDA DAHA FAZLA AT İTLAF EDİLİYORDU"



Aytaç, “Karantina konusu, bugünün değil on yıllardır süren bir konudur. Yeni bir konu değil. Hastalıklı atların itlaf edilmesi her sene oluyor. Geçmiş yıllarda çok daha fazla at itlaf ediliyordu” dedi.

