Adalar Belediyesi, yasa gereği adalarda topladığı çöpleri İBB'nin Şile'deki çöp döküm alanına götürmesi gerekirken yasal olmayan bir yol izlediği öne sürüldü. İddiaya göre, adalardan çöplerini toplayan kamyonlar çıkarma gemisine yüklendi. Önce Maltepe sahiline oradan da İBB'nin Şile'deki çöp döküm alanına gitmesi gereken çıkarma gemisi rotasını Büyükada'ya çevirdi. İHA'nın haberine göre, Büyükada'da belediye tesislerinin bulunduğu bölgeye boşaltılan çöpler kontrolsüz bir şekilde yakıldığı iddia edildi. Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre kirliliğine neden olurken alevler de ormanı yanma tehlikesi altında bıraktı.
ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ATİLLA AYTAÇ: 'ÇÖP YAKMA DİYE BİR ŞEY YOK'
Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Adalar'da toplanan çöplerin Büyükada'da biriktirildikten sonra Şile Çöp Döküm Sahası'na aktarılmadan yakıldığı iddiasına tepki gösterdi.
Aytaç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükada'da hiçbir şekilde çöplerin yakılmadığını savundu.
Çekilen görüntülerden haberdar olduğunu belirten Aytaç, "Görüntüyü vatandaşlar çekmiş değil. O algı operasyonu. Doğrudan algı operasyonu için çekilmiş bir şey. Kesinlikle yakılanlar çöp değildir. Çöplerin yakıldığı iddiası tamamen asparagas haberlerdir. O görüntüdeki duman çöp dumanına benziyor mu?" dedi.
Çöpler yakıldığında zifir dumanı çıktığını ancak Büyükada'da çekilen görüntüde buna benzer bir durumun olmadığını ifade eden Aytaç, "Adalar'da çöp yakma diye bir şey yok. Normalde öyle bir şey olmaz. Çöpler Adalar'da biriktirilmiyor. Çöpler toplanır, gemilerle Maltepe'ye gönderilir. Oradan da İSTAÇ'ın çöp toplama yerlerine gönderiliyor. Hiçbir şekilde çöp yakımı olmaz." diye konuştu.
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